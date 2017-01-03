В Уфе в цирке скоропостижно скончалась женщина, ребенок в шоке

В нем содержалась просьба помочь установить личность мальчика, который приехал в цирк на представление и попал в жуткую ситуацию.

Как рассказали ProUfu.ru очевидцы, женщина, которая сопровождала мальчика, потеряла сознание. Судя по всему, ей стало плохо с сердцем. К сожалению, усилия медиков и сотрудников цирка не помогли реанимировать ее, и женщина скончалась.

Поначалу все решили, что скончалась мама ребенка, однако позже выяснилось, что это не так, скончавшаяся женщина приходится мальчику просто родственницей.

Родители приехали в цирк и забрали испуганного ребенка домой.

ProUfu.ru приносит соболезнования в связи со случившейся трагедией.