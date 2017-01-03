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16:33 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

У жительницы Калининского района украли драгоценности

Знакомый потерпевшей пошел на кражу, чтобы срочно раздобыть деньги.

В Калининском районе в полицию обратилась местная жительница с заявлением о том, что из ее дома пропали ювелирные изделия.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Опросив женщину, полицейские установили, что кражу мог совершить 42-летний сожитель потерпевшей. Полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его.

Мужчина дал признательные показания, пояснив, что ему срочно нужны были деньги. Когда хозяйки не было дома, он похитил золотые украшения и сдал их в ломбард. Сумма ущерба составила более 50 000 рублей. Часть драгоценностей в ходе следствия была возвращена владелице, а часть оказалась проданной.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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