У жительницы Калининского района украли драгоценности
Знакомый потерпевшей пошел на кражу, чтобы срочно раздобыть деньги.
Знакомый потерпевшей пошел на кражу, чтобы срочно раздобыть деньги.
В Калининском районе в полицию обратилась местная жительница с заявлением о том, что из ее дома пропали ювелирные изделия.
На место происшествия выехала
Мужчина дал признательные показания, пояснив, что ему срочно нужны были деньги. Когда хозяйки не было дома, он похитил золотые украшения и сдал их в ломбард. Сумма ущерба составила более 50 000 рублей. Часть драгоценностей в ходе следствия была возвращена владелице, а часть оказалась проданной.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщили ГТРК «Кубань» в