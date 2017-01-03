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16:32 (мск), источник: Volga News

У жительницы Промышленного района Самары изъяли героин

Сотрудники полиции Самары задержали 44-летнюю жительницу Промышленного района, подозреваемую в сбыте наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

То, что женщина может быть причастна к занятиям противоправной деятельностью, сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 2 Управления МВД России по г. Самаре установили в ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий. В результате проведенной проверки данный факт подтвердился.

На остановке общественного транспорта полицейские задержали предполагаемую злоумышленницу. В ходе личного досмотра, в присутствии понятых, стражи правопорядка изъяли у задержанной сверток с веществом серо-белого цвета. Находку направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно результатам проведенного исследования, изъятым у женщины, веществом является героин массой 3,24 грамма.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у подозреваемой наркотик. Женщина находится под стражей. Ведется следствие.

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