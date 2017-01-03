У жительницы Промышленного района Самары изъяли героин
Сотрудники полиции Самары задержали 44-летнюю жительницу Промышленного района, подозреваемую в сбыте наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Сотрудники полиции Самары задержали 44-летнюю жительницу Промышленного района, подозреваемую в сбыте наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
То, что женщина может быть причастна к занятиям противоправной деятельностью, сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 2 Управления МВД России по г. Самаре установили в ходе проведения комплекса
На остановке общественного транспорта полицейские задержали предполагаемую злоумышленницу. В ходе личного досмотра, в присутствии понятых, стражи правопорядка изъяли у задержанной сверток с веществом
В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у подозреваемой наркотик. Женщина находится под стражей. Ведется следствие.