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16:26 (мск), источник: Ежедневник.by

СМИ: в совершении теракта в Стамбуле подозревается гражданин Киргизии

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле мог совершить 28-летний гражданин Киргизии Лакхе Машрапов. Об этом сообщило агентство EFE.

Источник: Ежедневник.by

По его данным, подозреваемый вместе с женой и двумя сыновьями в ноябре 2016 года прибыл в Турцию из Сирии, передает ТАСС.

Нападение на клуб Reina произошло в ночь на 1 января. Мужчина с автоматом убил полицейского около входа, а затем начал стрелять в посетителей. Погибли 39 человек. Нападавшему удалось скрыться.

Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство». Полиция Турции задержала 14 человек в связи с нападением на клуб.

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