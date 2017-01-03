СМИ: в совершении теракта в Стамбуле подозревается гражданин Киргизии

По его данным, подозреваемый вместе с женой и двумя сыновьями в ноябре 2016 года прибыл в Турцию из Сирии, передает ТАСС.

Нападение на клуб Reina произошло в ночь на 1 января. Мужчина с автоматом убил полицейского около входа, а затем начал стрелять в посетителей. Погибли 39 человек. Нападавшему удалось скрыться.

Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство». Полиция Турции задержала 14 человек в связи с нападением на клуб.