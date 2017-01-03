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19:35 (мск), источник: Nur.kz

Выживший при ЧП в Шахане мальчик: Сестра разбудила, сказала, что взрыв

Стало известно, что из квартиры на третьем этаже, в которой жила погибшая семья Андроповых, спасли 10-летнего мальчика и 7-летнюю девочку. Мальчик рассказал подробности спасения, сообщает Казинформ.

Источник: Nur.kz

На зов детей о помощи наверх поднялся прохожий и помог им выбраться.

«Мы спали. Сестра разбудила, сказала, что взрыв. Комната, в которой мы находились, целая. Когда открыли дверь, там обрыв такой, пола нет. Стали кричать, внизу люди были, нас услышали. К нам поднялся дяденька и сказал брать только одежду. Он по завалу поднялся на третий этаж», — рассказал спасенный Артем Галолко.

По словам мальчика, они вышли через подъезд.

«Не очень испугались, но плакали. Сестренка сейчас более-менее. После этого нас посадили греться в пожарную машину. Потом приехала мама и попросила полицию довезти нас к бабушке», — пояснил школьник.

Артем приехал в Шахан в гости к родственникам. Его отец является братом Ольги Андроповой, погибшей вместе с мужем и 8-месячной дочерью.

Из семьи выжила 7-летняя Полина, находившаяся в одной комнате с двоюродным братом Артемом.

Опекунство над девочкой сейчас будет оформлять бабушка. Ранее сообщалось, что из-под завалов спасатели извлекли живым 32-летнего мужчину. Пострадавший 10 часов пролежал под обломками.

После трагедии в Шахане аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков дал поручение проверить все дома в регионе.

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