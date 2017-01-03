Двое новосибирцев врезались в ледяную глыбу на снегоходе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

Инцидент произошел 2 января. Двое людей ездили по берегу Оби и врезались в ледяную глыбу. В результате столкновения пассажиры получили множественные ушибы, снегоход получил повреждения. Жители Новосибирска не смогли самостоятельно добраться до берега, с места аварии их доставили очевидцы.

Инспекторы по маломерным судам предупреждают — выезд на транспорте на лёд водоемов вне ледовых переправ не только запрещён законом, но и крайне опасен для жизни.

«Переохлаждение, обморожение, провал под лёд и другие происшествия могут случиться с людьми, которые не соблюдают правила безопасности, — предупредили спасатели.