Двое новосибирцев врезались в ледяную глыбу на снегоходе
Два жителя Новосибирска выехали на снегоходе на Обь и врезались в ледяную глыбу, очевидцы аварии доставили их на берег, сообщает
Два жителя Новосибирска выехали на снегоходе на Обь и врезались в ледяную глыбу, очевидцы аварии доставили их на берег, сообщает
Двое новосибирцев врезались в ледяную глыбу на снегоходе, сообщает
Инцидент произошел 2 января. Двое людей ездили по берегу Оби и врезались в ледяную глыбу. В результате столкновения пассажиры получили множественные ушибы, снегоход получил повреждения. Жители Новосибирска не смогли самостоятельно добраться до берега, с места аварии их доставили очевидцы.
Инспекторы по маломерным судам предупреждают — выезд на транспорте на лёд водоемов вне ледовых переправ не только запрещён законом, но и крайне опасен для жизни.
«Переохлаждение, обморожение, провал под лёд и другие происшествия могут случиться с людьми, которые не соблюдают правила безопасности, — предупредили спасатели.