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17:56 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Двое новосибирцев врезались в ледяную глыбу на снегоходе

Два жителя Новосибирска выехали на снегоходе на Обь и врезались в ледяную глыбу, очевидцы аварии доставили их на берег, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

Двое новосибирцев врезались в ледяную глыбу на снегоходе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

Инцидент произошел 2 января. Двое людей ездили по берегу Оби и врезались в ледяную глыбу. В результате столкновения пассажиры получили множественные ушибы, снегоход получил повреждения. Жители Новосибирска не смогли самостоятельно добраться до берега, с места аварии их доставили очевидцы.

Инспекторы по маломерным судам предупреждают — выезд на транспорте на лёд водоемов вне ледовых переправ не только запрещён законом, но и крайне опасен для жизни.

«Переохлаждение, обморожение, провал под лёд и другие происшествия могут случиться с людьми, которые не соблюдают правила безопасности, — предупредили спасатели.

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