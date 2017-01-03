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17:55 (мск), источник: Newslab.ru

Пьяный водитель «Лексуса» на правом берегу Красноярска врезался в остановку и сбил женщину

Вечером 3 января на улице Щорса в Красноярске пьяный водитель устроил аварию, врезавшись в остановку общественного транспорта.

Вечером 3 января на улице Щорса в Красноярске пьяный водитель устроил аварию, врезавшись в остановку общественного транспорта.

Как рассказывают очевидцы, автомобиль Lexus столкнулся с ехавшим в том же направлении автомобилем Kia. После столкновения «Лексус» отбросило на остановку «Дом творчества».

В пресс-службе ГИБДД корреспонденту Newslab.ru сообщили, что в районе дома 55 по улице Щорса водитель Kia остановилась перед нерегулируемым переходом, чтобы пропустить пешеходов. В этот момент водитель «Лексуса» не рассчитал дистанцию и врезался в задний бампер «Киа». В результате Lexus выехал на остановку, где сбил женщину 1939 года рождения. Она госпитализирована. В пресс-службе отметили, что незначительные травмы получил и 5-летний пассажир Kia.

По данным госавтоинспекторов, виновник аварии был в нетрезвом состоянии. На месте ДТП он прошел медицинское освидетельствование. Обстоятельства аварии продолжают устанавливать.

Красноярским водителям еще раз напоминают об ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Дорожные полицейские призывают автолюбителей не садиться за рулем в состоянии опьянения.

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