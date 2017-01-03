Пьяный водитель «Лексуса» на правом берегу Красноярска врезался в остановку и сбил женщину
Вечером 3 января на улице Щорса в Красноярске пьяный водитель устроил аварию, врезавшись в остановку общественного транспорта.
Вечером 3 января на улице Щорса в Красноярске пьяный водитель устроил аварию, врезавшись в остановку общественного транспорта.
Вечером 3 января на улице Щорса в Красноярске пьяный водитель устроил аварию, врезавшись в остановку общественного транспорта.
Как рассказывают очевидцы, автомобиль Lexus столкнулся с ехавшим в том же направлении автомобилем Kia. После столкновения «Лексус» отбросило на остановку «Дом творчества».
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По данным госавтоинспекторов, виновник аварии был в нетрезвом состоянии. На месте ДТП он прошел медицинское освидетельствование. Обстоятельства аварии продолжают устанавливать.
Красноярским водителям еще раз напоминают об ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Дорожные полицейские призывают автолюбителей не садиться за рулем в состоянии опьянения.