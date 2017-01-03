В Воронеже девять пожарных тушили возгорание в Центральном районе

В 15:00 вторника, 3 января, в столице Черноземья на пульт спасателей поступило сообщение о возгорании в Центральном районе. Пожар случился в доме № 116 на улице Ломоносова.

«Огонь повредил домашние вещи на площади в два «квадрата», — рассказали в МЧС.

Несмотря на не самое сильное возгорание, имеются пострадавшие. Огонь удалось затушить в считанные минуты. Сделали это девять сотрудников МЧС на трех единицах техники. Теперь предстоит выяснить причину ЧП.