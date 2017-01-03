Теракт в Стамбуле: гражданка Молдовы всё ещё находится в больнице
Гражданка Молдовы, которая была ранена во время теракта в Стамбуле, все еще находится в больнице. По словам врачей, её состояние стабильное.
Гражданка Молдовы, которая была ранена во время теракта в Стамбуле, все еще находится в больнице. По словам врачей, её состояние стабильное.
Пострадавшую обещали выписать к концу недели. По данным Министерства иностранных дел Молдовы, речь идёт о 27-летней девушке. У пострадавшей была временная виза, и предположительно, в Турции она работала. Родственникам девушки о случившемся сообщили местные власти.
В понедельник