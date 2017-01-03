Предприимчивость спасла сельчанина от смерти в Акмолинской области
АСТАНА, 3 янв — Sputnik. В Акмолинской области заблудившийся, но находчивый сельчанин сутки провел в степи и остался жив, сообщила
АСТАНА, 3 янв — Sputnik. В Акмолинской области заблудившийся, но находчивый сельчанин сутки провел в степи и остался жив, сообщила
Невероятная история произошла накануне нового года. В кризисный центр ДЧС 31 декабря поступило сообщение: в Атбасарском районе 30 декабря из села Новоалександровка в село Большой Майнак отправился пешком местный житель и не вернулся.
Экстренные службы приступили к поиску пропавшего. Отряды на вездеходах начали прочесывание местности. Сотрудникам ДЧС спустя время удалось дозвониться до заблудившегося и благодаря этому установить его координаты.
Когда спасатели нашли мужчину, оказалось, что, заплутав, он не растерялся и во избежание переохлаждения соорудил себе в кустах укрытие, стараясь сохранить тепло; при себе, к слову, имел спички.
Найденного мужчину доставили в больницу Атбасарского района. Состояние его удовлетворительное, незначительное переохлаждение. От госпитализации он отказался, в данное время находится дома.
Спасатели призывают население ограничить передвижения и следить за предупреждениями о погодных условиях или уточнять погоду самим.