Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
СМИ узнали, как командир упавшего Ту-154 хотел посадить самолет
Как отмечали Новый год в СССР
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Звездные свадьбы 2016 года: фотоКто из известных актеров и спортсменов женился или вышел замуж в уходящем году?
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
В России запретят выписывать детей из квартир
РФ испытала суперпушку, стреляющую с космической скоростью – СМИ
СМИ назвали лучшие истребители в мире
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Как построить доверительные отношения с врачом
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
14События недели в фотографиях
9Стрельба в стамбульском клубе
13События недели в фотографиях
18:11 (мск), источник: Sputniknews.kz

Предприимчивость спасла сельчанина от смерти в Акмолинской области

АСТАНА, 3 янв — Sputnik. В Акмолинской области заблудившийся, но находчивый сельчанин сутки провел в степи и остался жив, сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям.

Источник: Sputniknews.kz

Невероятная история произошла накануне нового года. В кризисный центр ДЧС 31 декабря поступило сообщение: в Атбасарском районе 30 декабря из села Новоалександровка в село Большой Майнак отправился пешком местный житель и не вернулся.

Экстренные службы приступили к поиску пропавшего. Отряды на вездеходах начали прочесывание местности. Сотрудникам ДЧС спустя время удалось дозвониться до заблудившегося и благодаря этому установить его координаты.

Когда спасатели нашли мужчину, оказалось, что, заплутав, он не растерялся и во избежание переохлаждения соорудил себе в кустах укрытие, стараясь сохранить тепло; при себе, к слову, имел спички.

Найденного мужчину доставили в больницу Атбасарского района. Состояние его удовлетворительное, незначительное переохлаждение. От госпитализации он отказался, в данное время находится дома.

Спасатели призывают население ограничить передвижения и следить за предупреждениями о погодных условиях или уточнять погоду самим.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Все дома с автономным отоплением обследуют в Карагандинской области
Графа общедомовые нужды исчезнет из квитанций в 2017 году
Путин поручил проанализировать практику изъятия детей из семей
Заподозренный в причастности к теракту в Стамбуле дал интервью
Трамп назначил торгпредом США человека из команды Рейгана
В Белоруссии открыли новое месторождение нефти
Посол Великобритании в ЕС неожиданно ушел в отставку
Физики вычислили, насколько замедляется свет вокруг Усейна Болта
Спорт
Адриано одной ногой в «Спартаке», Полоз из «Ростова» не уходит Что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки
Авто
Предупреждение от ГИБДД: на дорогах могут быть массовые проверки ГИБДД России предупреждает водителей: во время праздников никаких поблажек пьяным водителям не будет
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
100 великих советских фильмов, которые должен посмотреть каждый Кинематограф СССР был и остается одним из самых великих на планете — и, что важно, вечно актуальным. Перед вами сотня выдающихся советских фильмов, которые стоит посмотреть самим и показать своим детям.
Недвижимость
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь