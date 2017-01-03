На двух самарцев заведены уголовные дела за избиение своих жен

Первый инцидент произошел в Куйбышевском районе областного центра. В полицию поступило сообщение о том, что 46-летняя жительница одной из квартир дома в переулке Молодежный, получила телесные повреждения. В ходе проверки полицейские выяснили, что в тот день между супругами возник конфликт. 48-летний мужчина в ходе ссоры нанес своей побои жене.

Днем позже в Советском районе было зафиксировано аналогичное преступление. Инцидент произошел в одной из квартир дома на улице Победы. Ранее не судимый 38-летний мужчина в ходе семейной ссоры нанес побои своей супруге 1981 года рождения.