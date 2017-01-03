Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
10 обидных заблуждений о психологах
Порошенко призвал граждан не повторять ошибок столетней давности
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Как отмечали Новый год в СССР
Как отмечали Новый год на Руси
Мужчина застрелил на Новый год экс-супругу и ее гостей
Новогодний корпоратив закончился стрельбой (видео)
РФ испытала суперпушку, стреляющую с космической скоростью – СМИ
СМИ назвали лучшие истребители в мире
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
10 обидных заблуждений о психологах
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
14События недели в фотографиях
9Стрельба в стамбульском клубе
13События недели в фотографиях
18:24 (мск), источник: НИА Самара

На двух самарцев заведены уголовные дела за избиение своих жен


Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Первый инцидент произошел в Куйбышевском районе областного центра. В полицию поступило сообщение о том, что 46-летняя жительница одной из квартир дома в переулке Молодежный, получила телесные повреждения. В ходе проверки полицейские выяснили, что в тот день между супругами возник конфликт. 48-летний мужчина в ходе ссоры нанес своей побои жене.

Днем позже в Советском районе было зафиксировано аналогичное преступление. Инцидент произошел в одной из квартир дома на улице Победы. Ранее не судимый 38-летний мужчина в ходе семейной ссоры нанес побои своей супруге 1981 года рождения.

В настоящее время в отношении мужчин возбуждены уголовные дела по сатье «Побои». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На двух самарцев заведены уголовные дела за избиение своих жен
Графа общедомовые нужды исчезнет из квитанций в 2017 году
Путин поручил проанализировать практику изъятия детей из семей
Заподозренный в причастности к теракту в Стамбуле дал интервью
Трамп назначил торгпредом США человека из команды Рейгана
В Белоруссии открыли новое месторождение нефти
Посол Великобритании в ЕС неожиданно ушел в отставку
Физики вычислили, насколько замедляется свет вокруг Усейна Болта
Спорт
Адриано одной ногой в «Спартаке», Полоз из «Ростова» не уходит Что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки
Авто
Предупреждение от ГИБДД: на дорогах могут быть массовые проверки ГИБДД России предупреждает водителей: во время праздников никаких поблажек пьяным водителям не будет
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
100 великих советских фильмов, которые должен посмотреть каждый Кинематограф СССР был и остается одним из самых великих на планете — и, что важно, вечно актуальным. Перед вами сотня выдающихся советских фильмов, которые стоит посмотреть самим и показать своим детям.
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь