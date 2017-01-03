Во многих областях Казахстана закрыты дороги из-за метели
В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) на трассах в ряде регионов Казахстана
В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) на трассах в ряде регионов Казахстана
В Астане 3 января с 19.00
В Костанайской области с 12.15 3 января
Тем временем, в Павлодарской области с 12.00 3 января в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участках автодороги областного значения «Павловка-Галицкое» (0−40 километры), «Шакат-Восточное-Шалдай» (0−121 километры). По данным РГП «Казавтодор», в
В Алматинской области с 19.00 2 января в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участках автодороги областного значения «Талдыкорган-Капал» (0−76 километры) и автодороги «Сарыозек-Когалы» (69−75 километры).
Ранее РГП «Казгидромет» сообщал, штормовое предупреждение от 3 января объявлено в Астане и Акмолинской области. В Астане сутки 4 января ожидаются гололед, метель, усиление
В Акмолинской области сутки 4, ночью 5 января ожидаются гололед, метель,