Во многих областях Казахстана закрыты дороги из-за метели

В Астане 3 января с 19.00 из-за метели и плохой видимости закрыто движение на трассе «Астана-Кокшетау» для всех видов автотранспорта. В Акмолинской области с 15.00 3 января закрыто движение на трассе «Астана-Петропавлоск» на участке (18−293 километры, Астана-Кокшетау) и на трассе «Жезказган-Петропавловск» (377−440 километры).

В Костанайской области с 12.15 3 января из-за метели и плохой видимости закрыто движение на участке республиканского значения «Жезказган-Петропавловск» (252−377 километры от границы Карагандинской области — Аркалык — до границы Акмолинской области), автодороги областного значения «Аулиеколь-Жолдама» (0−257 километры).

Тем временем, в Павлодарской области с 12.00 3 января в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участках автодороги областного значения «Павловка-Галицкое» (0−40 километры), «Шакат-Восточное-Шалдай» (0−121 километры). По данным РГП «Казавтодор», в Восточно-Казахстанской области с 17.30 3 января из-за метели и плохой видимости закрыто движение на участках автодороги республиканского значения «Семей-Кайнар» (8−284 километры) и «Усть-Каменогорск-Семей» (150−198 километры, Семей- поселок Шульбинск), на трассе областного значения «Семей-Караул» (4−80 километры), «Дмитриевка-Бородулиха-Шемонаиха» (0−87 километры), «Бородулиха-Жезкент» (0−49 километры).

В Алматинской области с 19.00 2 января в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участках автодороги областного значения «Талдыкорган-Капал» (0−76 километры) и автодороги «Сарыозек-Когалы» (69−75 километры).

Ранее РГП «Казгидромет» сообщал, штормовое предупреждение от 3 января объявлено в Астане и Акмолинской области. В Астане сутки 4 января ожидаются гололед, метель, усиление юго-западного ветра порывы 15−20 метров в секунду.