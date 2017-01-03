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18:56 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В центре Воронежа при пожаре в пятиэтажке пострадали две женщины

Горожанок госпитализировали.

Двухкомнатная квартира на пятом этаже пятиэтажного дома № 116 на улице Ломоносова загорелась в 15:00 вторника, 3 января. При пожаре пострадали 55-летняя женщина и ее 75-летняя мать, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, женщины получили ожоги и были госпитализированы. Огонь повредил домашние вещи на площади 2 кв.м. К тушению пожара привлекались 9 спасателей и 3 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

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