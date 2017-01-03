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20:24 (мск), источник: 36on.ru

В Воронежской области эвакуировали пациентов горящего тубдиспансера

В Бутурлиновке днем 3 января пожарным пришлось тушить здание противотуберкулезного диспансера, расположенного на улице 3 Интернационала.

Источник: РИА "Новости"

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 16 часов 19 минут. В здании, в котором находились пациенты и медицинский персонал, произошел пожар. На вызов были направлены два расчета пожарных частей, а также добровольная пожарная команда. В связи с сильным задымлением руководством медучреждения было принято решение об эвакуации людей. Всего был выведен 31 человек, никто не пострадал.

Пожар был полностью ликвидирован в 16.33. В пресс-службе областного управления МЧС сообщают, что в помещении пристройки огонь повредил обшивку стен и потолка.

Причины пожара, а также сумма причиненного ущерба устанавливаются.

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