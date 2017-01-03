В Воронежской области эвакуировали пациентов горящего тубдиспансера
В Бутурлиновке днем 3 января пожарным пришлось тушить здание противотуберкулезного диспансера, расположенного на улице 3 Интернационала.
В Бутурлиновке днем 3 января пожарным пришлось тушить здание противотуберкулезного диспансера, расположенного на улице 3 Интернационала.
Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 16 часов 19 минут. В здании, в котором находились пациенты и медицинский персонал, произошел пожар. На вызов были направлены два расчета пожарных частей, а также добровольная пожарная команда. В связи с сильным задымлением руководством медучреждения было принято решение об эвакуации людей. Всего был выведен 31 человек, никто не пострадал.
Пожар был полностью ликвидирован в 16.33. В
Причины пожара, а также сумма причиненного ущерба устанавливаются.