В Воронежской области эвакуировали пациентов горящего тубдиспансера

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 16 часов 19 минут. В здании, в котором находились пациенты и медицинский персонал, произошел пожар. На вызов были направлены два расчета пожарных частей, а также добровольная пожарная команда. В связи с сильным задымлением руководством медучреждения было принято решение об эвакуации людей. Всего был выведен 31 человек, никто не пострадал.

Пожар был полностью ликвидирован в 16.33. В пресс-службе областного управления МЧС сообщают, что в помещении пристройки огонь повредил обшивку стен и потолка.

Причины пожара, а также сумма причиненного ущерба устанавливаются.