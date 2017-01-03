В Симферополе задержали квартирного вора-рецидивиста

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, в дежурную часть отдела полиции № 3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю поступило сообщение от 57-летнего местного жителя о том, что неизвестный путем подбора ключа проник в его квартиру, откуда похитил технику, в том числе микроволновку, мультиварку и мобильный телефон.