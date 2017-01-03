В Симферополе задержали квартирного вора-рецидивиста
Как сообщили в
Как сообщили в
В ходе проведения
Данный гражданин ранее неоднократно судим за имущественные преступления, официально не трудоустроен, ведет антисоциальный образ жизни.
Похищенную бытовую технику сотрудники полиции обнаружили по месту проживания злоумышленника и вернули законному владельцу. Задержанный дал признательные показания в совершении преступления, — отметили в полиции.
Следственным отделом ОП № 3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ (кража). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.