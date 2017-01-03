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20:45 (мск), источник: Крым Press

В Симферополе задержали квартирного вора-рецидивиста

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, в дежурную часть отдела полиции № 3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю поступило сообщение от 57-летнего местного жителя о том, что неизвестный путем подбора ключа проник в его квартиру, откуда похитил технику, в том числе микроволновку, мультиварку и мобильный телефон.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был задержан 46-летний житель столицы Республики.

Данный гражданин ранее неоднократно судим за имущественные преступления, официально не трудоустроен, ведет антисоциальный образ жизни.

Похищенную бытовую технику сотрудники полиции обнаружили по месту проживания злоумышленника и вернули законному владельцу. Задержанный дал признательные показания в совершении преступления, — отметили в полиции.

Следственным отделом ОП № 3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ (кража). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

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