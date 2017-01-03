Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Политик из РФ заявил об отсутствии жалости к гибели Ту-154
Как отмечали Новый год на Руси
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
В России запретят выписывать детей из квартир
РФ испытала суперпушку, стреляющую с космической скоростью – СМИ
СМИ назвали лучшие истребители в мире
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Как построить доверительные отношения с врачом
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
9Стрельба в стамбульском клубе
13События недели в фотографиях
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
14События недели в фотографиях
20:45 (мск), источник: Sputnik.by

Очевидцы: в шахте «Беларуськалия» погиб рабочий

МИНСК, 3 янв — Sputnik. В одной из шахт «Беларуськалия» во вторник погиб рабочий, сообщили очевидцы в группе «Солигорские автолюбители» в соцсетях.

По информации очевидцев, в шахте произошло обрушение кровли, под завалами погиб мужчина. Свидетели инцидента также рассказали, что погибшему 51 год и у него осталось двое детей.

В диспетчерской службе предприятия корреспонденту Sputnik не подтвердили, но и не опровергли факт происшествия.

«На один из рудников объединения в самое ближайшее время выедет специальная комиссия, тогда мы сможем дать официальную информацию о случившемся. Мы работаем круглосуточно, возможно, какая-то информация появится позже», — сообщили Sputnik в диспетчерской.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Угольское месторождение: удержит ли Беларусь объемы добычи нефти?
Трамп посчитал ненужным освобождать заключенных Гуантанамо
Путин поручил проанализировать практику изъятия детей из семей
Заподозренный в причастности к теракту в Стамбуле дал интервью
Трамп назначил дату первой пресс-конференции
В центре России объявлено штормовое предупреждение
Посол Великобритании в ЕС неожиданно ушел в отставку
Власти Литвы подтвердили размещение военного спецназа США
Спорт
Адриано одной ногой в «Спартаке», Полоз из «Ростова» не уходит Что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки
Авто
Предупреждение от ГИБДД: на дорогах могут быть массовые проверки ГИБДД России предупреждает водителей: во время праздников никаких поблажек пьяным водителям не будет
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
100 великих советских фильмов, которые должен посмотреть каждый Кинематограф СССР был и остается одним из самых великих на планете — и, что важно, вечно актуальным. Перед вами сотня выдающихся советских фильмов, которые стоит посмотреть самим и показать своим детям.
Недвижимость
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Петербуржцам начали приходить двойные квитанции за ЖКУ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь