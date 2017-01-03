Очевидцы: в шахте «Беларуськалия» погиб рабочий
МИНСК, 3 янв — Sputnik. В одной из шахт «Беларуськалия» во вторник погиб рабочий, сообщили очевидцы в группе «Солигорские автолюбители» в соцсетях.
МИНСК, 3 янв — Sputnik. В одной из шахт «Беларуськалия» во вторник погиб рабочий, сообщили очевидцы в группе «Солигорские автолюбители» в соцсетях.
По информации очевидцев, в шахте произошло обрушение кровли, под завалами погиб мужчина. Свидетели инцидента также рассказали, что погибшему 51 год и у него осталось двое детей.
В диспетчерской службе предприятия корреспонденту Sputnik не подтвердили, но и не опровергли факт происшествия.
«На один из рудников объединения в самое ближайшее время выедет специальная комиссия, тогда мы сможем дать официальную информацию о случившемся. Мы работаем круглосуточно, возможно,