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20:42 (мск), источник: Sputnik.md

Топ-5 громких происшествий, случившихся в Молдове в 2016 году

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. Ушедший 2016 год выдался достаточно богатым на события, многие из которых оказались трагичными. Sputnik отобрал пять самых громких происшествий, произошедших за 12 месяцев прошлого года.

Источник: Sputnik.md

1. Брат на брата пошел

В начале весны 2016 года произошла трагедия в семье независимого депутата молдавского парламента Нае-Симиона Плешки. В прессе писали, что 7 марта двадцатишестилетний сын депутата Сорин Плешка выстрелил в своего тридцатилетнего брата Дана из пистолета CZ-75, хранившегося в семье на законных основаниях.

После случившегося младший сын парламентария продолжительное время скрывался.

Позже Сорину Плешке было предъявлено обвинение по факту лишения жизни по неосторожности, а после допроса прокурорами он полностью признался в содеянном. В конце мая это дело закрыли. Как отмечено в сообщении Генпрокуратуры, «исходя из расследования уголовного дела по факту смерти старшего сына депутата Плешки, из доказательств по этому делу, а также из обращения потерпевшей стороны (родителей жертвы), издано постановление о прекращении уголовного преследования в отношении Сорина Плешки».

2. Гибель экипажа SMURD

В начале лета в Кантемирском районе потерпел крушение вертолет службы спасения SMURD. Авиакатастрофа произошла 2 июня в 100 метрах от коммуны Харагыш. В результате все четыре члена экипажа судна, граждане Румынии, погибли. По данным Минздрава Молдовы, вертолет должен был выполнить миссию по транспортировке пациента из Кагула в Кишинев. Однако до Кагула судно так и не долетело. Это была двадцатая операция SMURD на территории Молдовы.

В расследовании на месте происшествия вместе с судебными органами Молдовы принимали участие следственная группа из Румынии и представители страховой компании авиасудна, а также эксперты «Eurocopter» из Германии.

Румынские и молдавские власти посмертно наградили членов экипажа вертолета SMURD. В знак высокой оценки и в благодарность за безукоризненное выполнение служебного долга и безупречное мужество, стойкость и самопожертвование, продемонстрированные в спасении жизней людей в чрезвычайных ситуациях, высших государственных наград Молдовы — Ордена Республики — удостоены врач Михаела Думя, ассистент медика Адриан-Габриел Санду, пилот Дору Гаврил и второй пилот — Войку Шокае.

Президент Румынии Клаус Йоханнис также удостоил посмертно национальным орденом «За заслуги» в ранге кавалера Михаелу Думя, Дору Гаврила и Войку Шокае, а медалью «За верную службу» Адриана-Габриела Санду.

3. Адское пламя

Сильнейший пожар, произошедший 11 ноября в столичном секторе Чеканы на одном из складов, унес жизнь двух человек. Речь идет о 28-летнем спасателе Иване Ногайлыке и работнице склада 44-летней Анжеле Урсу.

Возгорание было зарегистрировано на четвертом этаже, но затем огонь перешел и на помещения пятого этажа. Для поиска людей, которые могли находиться в горящем здании, были организованы три группы спасателей.

Им удалось обнаружить двух человек, которые были без сознания. Их спасли, но погиб при исполнении служебного долга один из пожарных — 28-летний Иван Ногайлык, который первым вошел в здание. После смерти пожарного из-за серьезного риска жизни его коллег было принято решение тушить возгорание только снаружи. Лишь на следующий день пожарные снова смогли войти в здание, а вечером полностью ликвидировать пожар. Спустя несколько дней спасатели обнаружили в здании тело женщины, которая работала на складе.

Всего огонь уничтожил около двух тысяч квадратных метров склада, большая часть (1600 квадратных метров) — на четвертом этаже здания. После пожара прокуратура открыла два уголовных дела по факту пожара и несоблюдения противопожарной безопасности и защиты труда.

4. Дерзкое ограбление банка

В филиале одного из банков Кишинева было совершено ограбление ячеек клиентов.

Потерпевшая утверждает, что кроме ее денег из других ячеек банка пропали бриллианты и 30 килограммов золота, как ей сказал некий полковник, ведущий следствие. Со слов потерпевшей, на ячейках не было никаких следов взлома — они просто оказались пусты. Кроме того, она утверждает, что недавно в указанном филиале были сменены все сотрудники.

В правоохранительных органах корреспонденту Sputnik подтвердили открытие уголовного дела по этому происшествию. Им занимается прокуратура столичного сектора Рышкановка.

5. Шокирующее убийство

Громкое убийство восьмиклассницы произошло в Страшенском районе. Тело 14-летней Кристины Пархоменко было найдено в Страшенах 30 ноября спустя пять дней после того, как девочка пропала.

Полиция подозревает в совершении убийства четверых подростков. Двое из них были задержаны и дали признательные показания. Третий подозреваемый сбежал в Румынию, его объявили в международный розыск, а затем задержали на границе с Венгрией. Еще один соучастник задержан не был в силу возраста ему на момент преступления было 13 лет.

После трагедии четверых страшенских полицейских отстранили от службы до окончания внутреннего расследования Генинспектората полиции.

Экспертиза показала, что смерть Кристины Пархоменко наступила в результате пролома черепной коробки тяжелым предметом. Следы от сильных ударов остались как на голове, так и на всем теле. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит пожизненное заключение.

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