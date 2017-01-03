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21:02 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге водитель «Лады» взял на таран автомобиль ДПС

Водитель отечественной машины не уступил дорогу патрульному автомобилю.

Водитель автомобиля «Лада» въехал в патрульный автомобиль на одной из улиц Екатеринбурга, сообщили 3 января «АиФ-Урал» в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Выяснилось, что водитель отечественной машины не уступил дорогу автомобилю ГИБДД. Происшествие произошло на улице Начдива Онуфриева. ДТП, к счастью, обошлось без пострадавших.

ДТП с участием автомобилей ДПС в Свердловской области не редкость. Так в ноябре автомобилистка протаранила патрульную машину на трассе Екатеринбург-Тюмень. Оба автомобиля получили механические повреждения. Госпитализация участникам аварии не потребовалась. Результаты освидетельствования показали, что в крови водителей алкоголь отсутствовал.

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