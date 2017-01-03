В Екатеринбурге водитель «Лады» взял на таран автомобиль ДПС

Водитель автомобиля «Лада» въехал в патрульный автомобиль на одной из улиц Екатеринбурга, сообщили 3 января «АиФ-Урал» в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Выяснилось, что водитель отечественной машины не уступил дорогу автомобилю ГИБДД. Происшествие произошло на улице Начдива Онуфриева. ДТП, к счастью, обошлось без пострадавших.