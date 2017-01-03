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21:36 (мск), источник: ТАСС

В центре России объявлено штормовое предупреждение из-за ожидаемых сильных морозов

В ЦФО 4—9 января на севере округа, 6—9 января на большей части округа ожидается аномально холодная погода со средней суточной температурой воздуха на 7−14 градусов ниже климатической нормы.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Гидрометцентр России объявил штормовое предупреждение в связи с аномально холодной погодой, которая ожидается в ближайшие дни в центре страны.

В Центральном федеральном округе (ЦФО) 4—9 января на севере округа, 6—9 января на большей части округа ожидается аномально холодная погода со средней суточной температурой воздуха на 7−14 градусов ниже климатической нормы
представитель метеослужбы

4 января ночью в тыловой части циклона, сместившегося на Урал, в ЦФО местами пройдет небольшой снег, значительно похолодает. В юго-западной части округа ожидается температура от минус 4 до минус 11 градусов, на остальной территории — от 13 до 20 градусов мороза, в Костромской области — до 33 градусов ниже нуля.

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Днем с приближением нового западного циклона в округе вновь пойдет снег, на западе местами сильный. Порывы ветра будут достигать 13−18 м/с, местами возможна метель. Температура воздуха составит минус 3 — минус 10 градусов, на северо-востоке — от 15 до 22 градусов мороза. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

5 января через ЦФО будет перемещаться западный циклон, в округе ожидается снег, местами сильный, порывистый ветер 13−18 м/с, метель. Температура воздуха в южной половине составит от минус 2 до минус 9 градусов, днем — до ноля градусов, на севере ночью — от минус 18 до минус 25 градусов, днем — 13−20 градусов мороза.

6 января циклон уйдет в Поволжье, снег в округе ослабеет, температура понизится на 10−12 градусов, 6 января ночью и днем на севере ЦФО будет минус 13 — минус 18 градусов, 7 января ночью — 24−29 градусов мороза, днем — от 13 до 18 градусов ниже нуля. На юге ЦФО 6 и 7 января ночью синоптики ожидаются 17−23 градуса мороза, днем — от минус 12 до минус 18 градусов.

Комментарии
1
Владимир Пацак
Язык мой - враг мой.
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