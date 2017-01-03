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21:23 (мск), источник: Крым Press

В Керчи в ДТП погиб инспектор портнадзора и пострадал полицейский

В Керчи два серьёзных ДТП произошли сегодня днём. Первое — на улице Войкова.

Мужчина — инспектор портнадзора, ехавший с ночной смены — не справился с управлением. Subaru съехал с дороги и врезался в столб. Водителя с места трагедии успели госпитализировать, но усилия медиков, к сожалению, оказались тщетными — мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Вторая авария произошла на Камыш-Бурунском шоссе. Не разминулись BMW и Chery.

По предварительным данным, причина ДТП — «китаец», двигавшийся по кольцу со стороны улицы Таманской, не уступил дорогу «немцу». Удар был такой силы, что оба авто оказались за пределами проезжей части. «Вылетели» на дорожное ограждение и столб. Все живы. За рулём Chery, по словам очевидцев, находился полицейский.

По материалам: KERCH.COM.RU.

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