В Керчи в ДТП погиб инспектор портнадзора и пострадал полицейский
В Керчи два серьёзных ДТП произошли сегодня днём. Первое — на улице Войкова.
В Керчи два серьёзных ДТП произошли сегодня днём. Первое — на улице Войкова.
Мужчина — инспектор портнадзора, ехавший с ночной смены — не справился с управлением. Subaru съехал с дороги и врезался в столб. Водителя с места трагедии успели госпитализировать, но усилия медиков, к сожалению, оказались тщетными — мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
Вторая авария произошла на
По предварительным данным, причина ДТП — «китаец», двигавшийся по кольцу со стороны улицы Таманской, не уступил дорогу «немцу». Удар был такой силы, что оба авто оказались за пределами проезжей части. «Вылетели» на дорожное ограждение и столб. Все живы. За рулём Chery, по словам очевидцев, находился полицейский.
По материалам: KERCH.COM.RU.