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08:22 (мск), источник: НИА Самара

В Волжском районе в реке Сухая Самарка провалился под лед автомобиль «Нива», погибли два человека


В салоне автомобиля находились три человека. Водителю автомобиля удалось выбраться на поверхность.

1 января около 20.00 в Волжском районе в реке Сухая Самарка в районе старой понтонной переправы провалился в промоину и полностью погрузился под воду автомобиль «Нива».

В салоне автомобиля находились три человека. Водителю автомобиля удалось выбраться на поверхность. Добравшись до берега, он позвонил в полицию. Спасательная операция была поделена на два этапа: поиск места происшествия и подъем утонувших со дна водоема.

2 января поисковая группа Поисково-спасательного отряда города Новокуйбышевск на аэроглиссере «Патруль» проводила осмотр затонов реки Сухая Самарка, чтобы обнаружить место происшествия, т.к. водитель утонувшей «Нивы» не мог вспомнить место, где машина провались в промоину. Поиски заняли все светлое время суток.

3 января в 08.30 поисковые работы были возобновлены. Осмотр местности спасателями проводился с аэроглиссера и двух снегоходов. Поиски осложнялись сильным снегопадом. В 13 часов на льду спасатели обнаружили автомобильные следы, которые обрывались у края промоины. Рисунок протектора был опознан водителем «Нивы».

Расстояние от спасательной станции до места происшествия по холмистой местности составляло около 20 километров. К месту происшествия были направлены водолазы отряда специального назначения. Для погружения водолазов в месте спусков была подготовлена майна. Лед в протоке был непрочным и, буквально, ходил под ногами. Глубина на месте погружения составляла 6 метров. Из-за ограниченной видимости под водой водолаз использовал источник искусственного освещения. Автомобиль был обнаружен спустя 20 минут поисков.

У пассажира на заднем сидении выбраться из трехдверной «Нивы» шансов не было. Пассажир на переднем сидении также не смог самостоятельно выбраться из машины. Оба погибших были подняты на поверхность и доставлены до спасательной станции ПСО Новокуйбышевска. В 17:25 спасательные работы на месте происшествия были окончены.

Задействовано восемь спасателей, три автомобиля, два снегохода и аэроглиссер «Патруль», сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.

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