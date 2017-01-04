СК подтвердил факт гибели рабочего на Беларуськалии
МИНСК, 3 янв — Sputnik. Следственный комитет Беларуси подтвердил факт гибели рабочего в ОАО «Беларуськалий», сообщает Sputnik Беларуси.
МИНСК, 3 янв — Sputnik. Следственный комитет Беларуси подтвердил факт гибели рабочего в ОАО «Беларуськалий», сообщает Sputnik Беларуси.
Ранее очевидцы трагедии сообщили в соцсетях, что рабочий погиб под завалом грунта в шахте одного из рудников
Как сообщили Sputnik во вторник вечером в Следственном комитете Беларуси, СК подтверждает факт гибели рабочего Беларуськалия под завалом в шахте. В СК добавили, что в настоящее время
В СК отметили, что инцидент произошёл днем 3 января. По данным очевидцев трагедии, погибшему рабочему было 51 год, у него осталось двое малолетних детей.