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00:18 (мск), источник: Sputnik.by

СК подтвердил факт гибели рабочего на Беларуськалии

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Следственный комитет Беларуси подтвердил факт гибели рабочего в ОАО «Беларуськалий», сообщает Sputnik Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Ранее очевидцы трагедии сообщили в соцсетях, что рабочий погиб под завалом грунта в шахте одного из рудников из-за обрушения кровли. В то же время на предприятии не подтвердили, но и не опровергли этот факт. Там отметили, что создана комиссия, которая выясняет причины и подробности. По результатам работы комиссии можно будет сообщить официально о том, соответствует ли эта информация действительности.

Как сообщили Sputnik во вторник вечером в Следственном комитете Беларуси, СК подтверждает факт гибели рабочего Беларуськалия под завалом в шахте. В СК добавили, что в настоящее время следственно-оперативная группа спустилась в шахту и выясняет все обстоятельства случившегося.

В СК отметили, что инцидент произошёл днем 3 января. По данным очевидцев трагедии, погибшему рабочему было 51 год, у него осталось двое малолетних детей.

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