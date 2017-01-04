В Лабинске грузовой поезд столкнулся с легковушкой

3 января в Лабинске, около 21:40, грузовой поезд столкнулся с «Ладой Приорой». Состав протащил легковушку около 10 метров. В автомобиле находились двое взрослых. Они получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.

На графике движения поездов авария не отразилась, сообщил ГТРК «Кубань» источник в оперативных службах.