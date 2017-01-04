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08:19 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Лабинске грузовой поезд столкнулся с легковушкой

Состав протащил легковушку около 10 метров. В автомобиле находились двое взрослых.

3 января в Лабинске, около 21:40, грузовой поезд столкнулся с «Ладой Приорой». Состав протащил легковушку около 10 метров. В автомобиле находились двое взрослых. Они получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.

На графике движения поездов авария не отразилась, сообщил ГТРК «Кубань» источник в оперативных службах.

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