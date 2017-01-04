Три человека погибли в ДТП на трассе в Мангистау

При столкновении автомашины «Opel» и «КамАЗ» три человека погибли на месте, одна женщина госпитализирована в Мангистаускую районную больницу. По неподтвержденным данным, водитель «КамАЗа» скрылся с места происшествия.

По информации фельдшера-диспетчера санитарной авиации Мангистауской областной больницы Айткуль Улыкпановой, вызов поступил третьего января, в 19:00.