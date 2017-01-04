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00:37 (мск), источник: Newtimes.kz

Три человека погибли в ДТП на трассе в Мангистау

Авария произошла третьего января, в 25 километрах от Шетпе, передает Лада.kz.

Источник: Newtimes.kz

При столкновении автомашины «Opel» и «КамАЗ» три человека погибли на месте, одна женщина госпитализирована в Мангистаускую районную больницу. По неподтвержденным данным, водитель «КамАЗа» скрылся с места происшествия.

По информации фельдшера-диспетчера санитарной авиации Мангистауской областной больницы Айткуль Улыкпановой, вызов поступил третьего января, в 19:00.

«Погибшие — мужчины 1959 и 1963 года рождения и женщина 1959 года рождения. На место происшествия выехала бригада санавиации в составе травматолога, реаниматолога и фельдшера. Пострадавшая женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации Мангистауской районной больницы. У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, множественные переломы ребер, постгеморрагический и посттравматический шок тяжелой степени, открытый перелом верхней конечности. Вопрос о ее транспортировке в областную больницу будет решаться на месте», — прокомментировала Айткуль Улыкпанова.

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