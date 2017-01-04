Три человека погибли в ДТП на трассе в Мангистау
Авария произошла третьего января, в 25 километрах от Шетпе, передает Лада.kz.
Авария произошла третьего января, в 25 километрах от Шетпе, передает Лада.kz.
При столкновении автомашины «Opel» и «КамАЗ» три человека погибли на месте, одна женщина госпитализирована в Мангистаускую районную больницу. По неподтвержденным данным, водитель «КамАЗа» скрылся с места происшествия.
По информации
«Погибшие — мужчины 1959 и 1963 года рождения и женщина 1959 года рождения. На место происшествия выехала бригада санавиации в составе травматолога, реаниматолога и фельдшера. Пострадавшая женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации Мангистауской районной больницы. У нее закрытая