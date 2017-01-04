«Ходит — убивает людей»: подробности трагедии в Знаменске в новогоднюю ночь

В Знаменске во время празднования Нового года была убита 31-летняя Екатерина Шашина. Пьяный мужчина произвел выстрел из охотничьего ружья, а потом попытался скрыться.

По подозрению в преступлении был задержан Валерий Дурин, живущий в ближайшем поселке Лунино. Местные жители называют его беспредельщиком, раньше он был судим за убийство по неосторожности.

Родственники погибшей ищут свидетелей, опасаясь, что дело может быть замято или переквалифицировано на менее тяжкую статью. Чтобы выяснить подробности этой жутковатой истории, корреспондент «Нового Калининград. Ru» отправился в Гвардейский район.

Света и Катя вышли из кафе и собирались поймать такси, которое отвезло бы их домой. Когда они проходили мимо автомойки, раздался хлопок. Света решила, что это петарда. Девушка обернулась — на асфальте с окровавленной головой лежала ее подруга.

«Почему не до Калининграда?» — поинтересовалась Светлана у фельдшера, которая приехала на вызов. «Мы не довезем», — коротко ответила та. Утром 1 января Катя скончалась в больнице Гвардейска от огнестрельного ранения. О ее смерти родственникам сообщили по телефону.

Стрельба у «Эллады».

Кафе, у входа в которое погибла 31-летняя Екатерина Шашина, находится практически в самом центре Знаменска, небольшого городка в Гвардейском районе с населением в четыре тысячи человек. К бистро под названием «Эллада» с одной стороны примыкает универмаг «Дешево», с другой — автомойка. Это единственно местое в городе, которое работает после полуночи, а в новогоднюю ночь вообще было открыто до семи утра. Ничего напоминающего о Греции ни в его интерьере, ни в меню нет. Обычное провинциальное кафе с солянкой за 100 рублей и растворимым кофе за 30. Вечером оно превращается в дискотеку, куда стекается довольно много людей.

Новый год Катя встречала в кругу семьи и близкой подруги Светланы, которая к тому же еще и является крестной матерью трех ее дочек. Младшей в марте исполнится 3 года, средней и старшей — 9 и 11 лет. «Она была заботливой мамой и все свои силы отдавала воспитанию детей, при этом успевая работать», — говорит Света, ее руки дрожат. Заметно, что она сдерживается, чтобы не зарыдать.

Девушки посмотрели поздравление президента, выпили немного шампанского и около трех часов ночи поехали в «Элладу», где Катю ждал ее брат. Сама она с семьей жила в Большой поляне.

В «Элладе» к этому времени собралось человек шестьдесят. Несколько раз к заведению приезжали полицейские — чтобы разнять разгоряченных и дерущихся людей. По словам работавшей в новогоднюю ночь сотрудницы кафе, потасовки между мужчинами были несерьезными. После того, как полицейские уезжали, веселье продолжалось. «Это обычное дело в Новый год, у нас и девушки иногда, бывало, дрались. То, что произошло в этот раз, стало шоком для всех», — говорит она.

Из-чего между частью посетителей произошел очередной конфликт, точно неизвестно. Но один из его участников почувствовал себя обиженным и вернулся к толпе с ружьем. На часах было шесть утра. Кто-то считает, что он специально съездил за оружием, непосредственные свидетели инцидента говорят, что у него оно было с собой, лежало в машине.

Света рассказывает, что после того как мужчина произвел выстрел, он попытался скрыться. Из салона автомобиля стрелка вытащили несколько человек и избили. Стрелок остался лежать на земле без сознания. Началась суета, звонки в полицию и скорую. Полицейские приехали моментально, медиков пришлось ждать минут двадцать. Раненую девушку отвезли в Гвардейск, где она умерла от огнестрельного ранения. Стрелка тоже отвезли в больницу, где он уже через несколько дней пришел в себя.

На воротах автомойки, где произошло убийство, остались следы от картечи. В некоторых местах дробь прошла насквозь.

Беспредельщик из Лунино

Во вторник около трех часов дня на парковку возле универмага «Дешево» в центре Знаменска подъехала полицейская машина. Из нее вывели Валерия Дурина — лысоватого невысокого мужчину с разбитым лицом. Одна его рука была прикована наручниками к полицейскому, в другую дали швабру. Следователь из СК попросила мужчину повторить все действия, которые он совершил в новогоднюю ночь. Дурин показал, из какого автомобиля вышел, откуда открыл огонь и на каком автомобиле собирался уехать. Вместо швабры у него тогда было охотничье ружье, заряженное картечью.

Следственный эксперимент длился 10−15 минут, после чего мужчину посадили обратно в автомобиль и уехали. Скорее всего Дурина отвезли в СИЗО, где он пробудет два ближайших месяца: в этот же день Гвардейский районный суд вынес постановление о его аресте.

Мужчина подозревается в убийстве 31-летней Екатерины Шашиной, отмечавшей Новый Год в компании родственников и друзей в кафе «Эллада». Сам Дурин рассказал правоохранителям, что ружье нашел случайно в канаве, никого убивать не собирался и вообще стрелял в воздух. Большую часть вечера он не помнил, потому что был пьян.

Валерий Дурин родился и вырос в поселке Лунино, который находится примерно в пяти километрах от Знаменска. Лунино — небольшой поселок с одной улицей. Валерий живет в начале, его брат Игорь, проведший чуть ли не половину жизни в местах лишения свободы, — в конце. Еще один Дурин несколько лет назад разбился на машине.

Местные жители называют их беспредельщиками. «Могли втроем взять и отлупить человека ни за что, деньги отобрать», — характеризует Дуриных продавщица единственного магазина в поселке Ирина Мороз, добавляя при этом, что к подобным эпизодам полицейские проявляли полное равнодушие. Она возмущенно добавляет, что уходить от ответственности им помогали связи в правоохранительных органах.

В 2009 году Валерий Дурин стал фигурантом уголовного дела о гибели молодого человека. Местные считают, что это было убийство. Но суд тогда приговорил Валерия к условному сроку за причинение смерти по неосторожности. Очередная выходка Дурина — самое обсуждаемое событие в поселке. Некоторые его жители приходят в магазин за покупками, но еще надолго здесь задерживаются, чтобы обсудить происшествие.

Поселок Лунино.

За всю свою жизнь Валерий Дурин нигде не работал. По словам местных жителей, опрошенных корреспондентом «Нового Калининграда.Ru», источником его дохода была незаконная добыча янтаря. Он якобы руководил бригадой копателей. «Сидел, ничего не делал, за него другие копали», — говорит наслышанный о Дурине собеседник «Нового Калининграда.Ru».

«Надо, чтобы делом Дурина занимались областные правоохранители, местные вообще ничего не могут. Ходит — убивает людей», — эмоционально замечает одна пенсионерка. Она говорит, что Дурин как-то устраивал стрельбу в поселке, и местные жители вынуждены были прятаться по домам. А еще, по словам женщины, он причастен к угону машины.

На следующий день после убийства Кати Шашиной в Лунино приехали участковые уполномоченные полиции, чтобы собрать характеристику на стрелка. Учитывая, что полицейские хорошо знали братьев Дуриных, жителям поселка эта затея кажется бессмысленной.

Страхи

В новогоднюю ночь Денис, супруг Кати, отправился с детьми домой и сказал, чтобы она позвонила, когда решит вернуться обратно. Сам он в этот вечер не пил (впрочем, он не пил вообще) и сказал, что если потребуется, приедет за ней на машине. Мужчина работает в Полесском районе автослесарем, в компании, занимающейся грузоперевозками, он был слишком уставшим для того, чтобы ехать отдыхать с Катей в «Элладу».

О том, что случилось с Катей, он узнал от соседки, которая рано утром 1 января пришла к ним в дом. Дети ещё спали, с ними остался тесть Дениса, а сам он рванул в Знаменск. Потом было несколько часов ожидания в больнице Гвардейска. Врачи сказали, что ему лучше ехать домой. Еще через некоторое время Денису позвонили из больницы и сказали, что жена скончалась.

Следователи из СК до сих пор с Денисом не связывались. 3 января он сам отправился в Гвардейск, чтобы узнать, когда же следствие займется расследованием гибели его жены, но ему ничего внятного не ответили.

Тогда мужчина решил искать свидетелей самостоятельно, для чего приехал во вторник вместе с братом погибшей супруги к месту преступления. Те, кто был свидетелем убийства Екатерины Шашиной, по его словам, неохотно идут на контакт.

Следы от картечи.