СМИ: одному из главарей ИГ удалось пробраться в Европу вместе с 400 боевиками

По сообщению, Мухаксери и армия его сообщников вышли из зоны военных действий в Сирии после того, как в ИГ случились огромные потери. Прикинувшись беженцами, они проникли на территорию Старого Света вместе с многотысячной толпой других мигрантов. Пограничные власти так и не смогли идентифицировать их личности.

Daily Mail сообщает, что Мухаксери — уроженцем Косова, который уехал в Сирию в 2012 году и стал воевать на стороне ИГ под прозвищем Абу Абдулла аль-Косова. Там он был не только лидером террористов, но активным наемником новых боевиков ИГ среди албанцев. На пропагандистских видео ИГ, а также на фотографии, он жестоко расправлялся с заложниками.