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07:10 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

СМИ: одному из главарей ИГ удалось пробраться в Европу вместе с 400 боевиками

Один из главарей «Исламское государство» по имени Лавдрим Мухаксери смог пробраться в Европу вместе с подчиненными ему боевиками. Их было от 300 до 400 человек. Об этом во вторник написала на своем сайте газета Daily Mail.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

По сообщению, Мухаксери и армия его сообщников вышли из зоны военных действий в Сирии после того, как в ИГ случились огромные потери. Прикинувшись беженцами, они проникли на территорию Старого Света вместе с многотысячной толпой других мигрантов. Пограничные власти так и не смогли идентифицировать их личности.

Daily Mail сообщает, что Мухаксери — уроженцем Косова, который уехал в Сирию в 2012 году и стал воевать на стороне ИГ под прозвищем Абу Абдулла аль-Косова. Там он был не только лидером террористов, но активным наемником новых боевиков ИГ среди албанцев. На пропагандистских видео ИГ, а также на фотографии, он жестоко расправлялся с заложниками.

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