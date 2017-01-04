Пассажирский самолет выкатился с полосы при посадке в Калининграде

Источник также добавил, что борт летел из Москвы, посадка была произведена в 22:55 по местному времени (23:55 мск). О том, сколько человек было на борту авиалайнера, не сообщается. Причина ЧП также пока не известна.

По словам собеседника информагентства, никто не пострадал, пассажиров из салона эвакуировали. Сейчас аэропорт временно закрыт.

В ночь на 21 декабря в екатеринбургском аэропорту Кольцово летевший в таиландский Пхукет Boeing 767 авиакомпании Azur Air экстренно затормозил при взлете и выкатился за пределы ВПП примерно на 60 метров. На его борту были 300 пассажиров.

8 декабря в аэропорту Мурманска самолет, выполнивший рейс из столичного аэропорта Домодедово, также выехал за полосу на расстояние около 20 метров, Те, кто находился на борту, не пострадали, лайнер повреждений не получил.