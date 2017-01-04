Пассажирский самолет выкатился с полосы при посадке в Калининграде
В Калининграде при посадке в аэропорту «Храброво» самолет Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот» выкатился за
В Калининграде при посадке в аэропорту «Храброво» самолет Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот» выкатился за
По словам собеседника информагентства, никто не пострадал, пассажиров из салона эвакуировали. Сейчас аэропорт временно закрыт.
Источник также добавил, что борт летел из Москвы, посадка была произведена в 22:55 по местному времени (23:55 мск). О том, сколько человек было на борту авиалайнера, не сообщается. Причина ЧП также пока не известна.
В ночь на 21 декабря в екатеринбургском аэропорту Кольцово летевший в таиландский Пхукет Boeing 767 авиакомпании Azur Air экстренно затормозил при взлете и выкатился за пределы ВПП примерно на 60 метров. На его борту были 300 пассажиров.
8 декабря в аэропорту Мурманска самолет, выполнивший рейс из столичного аэропорта Домодедово, также выехал за полосу на расстояние около 20 метров, Те, кто находился на борту, не пострадали, лайнер повреждений не получил.