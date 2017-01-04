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03:05 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ: серийный убийца Чарльз Мэнсон госпитализирован

Серийный убийца Чарльз Мэнсон госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает The Los Angeles Times со ссылкой на источники.

Источник: AP 2016

По словам одного из источников, Мэнсон серьезно болен, однако конкретной информации не сообщается. В департаменте по вопросам исполнения наказаний штата Калифорния также отказались сообщать детали, отметив, что осужденный жив.

Чарльз Мэнсон, глава «коммуны» убийц «Семья», осужден на пожизненное заключение за убийство своего приятеля Гэри Хинмена летом 1969 года. В августе того же года участники группировки Мэнсона убили супругу Романа Полански Шерон Тейт, находившуюся в тот момент на восьмом месяце беременности. В настоящее время ему 82 года, в 2027 году Мэнсону будет предоставлена возможность подать прошение о досрочном освобождении.

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