Склад полностью сгорел в Железнодорожном районе Хабаровска
В происшествии никто не пострадал.
В происшествии никто не пострадал.
Во вторник, 3 января на улице Окружной, 19 в Хабаровске загорелся склад деревянных изделий, сообщили корреспонденту портала «Губерния» в
«Сигнал поступил в 15:40, в 17:04 пожар был локализован, в 20:45 полностью ликвидирован. Площадь пожара в итоге составила тысячу квадратных метров. Там все выгорело», — сказала
По ее словам, погибших и пострадавших в происшествии не было. Причины пожара устанавливаются.