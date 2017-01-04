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09:35 (мск), источник: Губерния онлайн

Склад полностью сгорел в Железнодорожном районе Хабаровска

В происшествии никто не пострадал.

Во вторник, 3 января на улице Окружной, 19 в Хабаровске загорелся склад деревянных изделий, сообщили корреспонденту портала «Губерния» в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. На момент прибытия пожарных помещение было полностью охвачено огнем.

«Сигнал поступил в 15:40, в 17:04 пожар был локализован, в 20:45 полностью ликвидирован. Площадь пожара в итоге составила тысячу квадратных метров. Там все выгорело», — сказала пресс-секретарь ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Анастасия Котова.

По ее словам, погибших и пострадавших в происшествии не было. Причины пожара устанавливаются.

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