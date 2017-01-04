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07:31 (мск), источник: Tengrinews

Убийца посла РФ в Анкаре «охотился» за ним два месяца — СМИ

Убийца российского посла в Анкаре Андрея Карлова еще в октябре собирал информацию о политике, сообщает агентство Anadolu.

Источник: Tengrinews

В ходе расследования убийства российского посла в Анкаре Андрея Карлова выяснилось, что через компьютер адвоката Серкана (бывший сосед по комнате убийцы Мевлюта Мерта Алтынташа-ред.) еще в октябре 2016 года собиралась информация о действиях российского дипломата.

Издание, ссылаясь на изучение экспертов, отмечает, что в октябре пользователь неоднократно задавал в Интернет поиск данных о Карлове, в том числе просматривались видео с участием российского дипломата.

Также сообщается, что сейчас следователи пытаются выяснить, с кем именно в это время встречался убийца Алтынташ.

Глава российской дипмиссии в Турции был убит 19 декабря. На него было было совершено вооруженное нападение на открытие фотовыставке в Анкаре. 26-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД России квалифицировали происшедшее как теракт. Об убийце известно, что он едва не стал охранником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдодгана.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «акт международного терроризма». При расследовании убийства посла России в Турции задержаны девять человек.

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