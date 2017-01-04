Телефонные мошенники обманули жительницу Ангарска на 34 тысячи рублей
По данному факту возбуждено уголовное дело.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Телефонные мошенники обманули 56-летнюю жительницу Ангарска на 34 тысячи рублей. Аферисты отправили
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Злоумышленникам может грозить до 5 лет лишения свободы.
«Женщина сообщила, что ей пришло
Следствием установлено, что номер телефона злоумышленников зарегистрирован у мобильного оператора Челябинской области.