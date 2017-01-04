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07:48 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Телефонные мошенники обманули жительницу Ангарска на 34 тысячи рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Телефонные мошенники обманули 56-летнюю жительницу Ангарска на 34 тысячи рублей. Аферисты отправили смс-сообщение о списании денег со счета женщины, после чего пенсионерка позвонила по указанному номеру и по инструкции в банкомате выполнила ряд операций, в результате злоумышленники списали деньги с банковской карты.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Злоумышленникам может грозить до 5 лет лишения свободы.

«Женщина сообщила, что ей пришло смс-сообщение о списании 14 тысяч рублей с ее счета. Перепуганная пенсионерка перезвонила на указанный номер и по инструкции собеседника, прошла к банкомату и выполнила ряд операции, в результате чего с банковской карты были списаны деньги в размере 34 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что номер телефона злоумышленников зарегистрирован у мобильного оператора Челябинской области.

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Телефонные мошенники обманули жительницу Ангарска на 34 тысячи рублей
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