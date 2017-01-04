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07:40 (мск), источник: СуперОмск

В ДТП на трассе Тюмень — Омск погиб журналист

Скончался Артем Губанов.

В группе «Клуб неадекватных путешественников» социальной сети «ВКонтакте» опубликовали подробности, касающиеся громкой аварии на трассе Тюмень — Омск.

В ДТП погиб корреспондент Артем Губанов. Похороны запланировали на 5 января. Прощание состоится на улице Перелета, 7а, с 9.30 до 11.00. Губанова похоронят на Ново-Южном кладбище.

Те, кто хочет помочь родителям Губанова, могут перечислять деньги на карточку (Сбербанк) — 4276 4500 1395 9529.

Подробности можно узнать у Егора Крупко (89658738055), Ильи Мусиенко (89136196157), Екатерины (89136183201). В ДТП пострадал и омич Дмитрий Карякин. Он оказался в больнице. Деньги для него можно перечислять на карту с номером 4276 4500 2110 9299 (Сбербанк).

Авария случилась вчера на 375-м километре автодороги Тюмень — Омск. Друг в друга врезалиcь Toyota и Hyundai. Toyota вылетела на полосу встречного движения.

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