Казахстанские сейсмологи зафиксировали два землетрясения
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясения в Китае и Кыргызстане, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясения в Китае и Кыргызстане, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 3 января в 20 час 19 мин 42 сек зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 552 км на
«Энергетический класс землетрясения составил 9.6. Магнитуда ―MPV 4.2. Глубина подземных толчков составила 5 км», ― говорится в сообщении.
Между тем 4 января в 07 час 04 мин 01 сек зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 476 км на
«Энергетический класс землетрясения составил 11.1. Магнитуда ― MPV 4.9. Глубина ― 10 км», ― пояснили в КЧС.
По данным сейсмологов, в обоих случаях сведений об ощутимости нет.