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07:27 (мск), источник: Newtimes.kz

Казахстанские сейсмологи зафиксировали два землетрясения

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясения в Китае и Кыргызстане, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу комитета по ЧС.

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 3 января в 20 час 19 мин 42 сек зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 552 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.

«Энергетический класс землетрясения составил 9.6. Магнитуда ―MPV 4.2. Глубина подземных толчков составила 5 км», ― говорится в сообщении.

Между тем 4 января в 07 час 04 мин 01 сек зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 476 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

«Энергетический класс землетрясения составил 11.1. Магнитуда ― MPV 4.9. Глубина ― 10 км», ― пояснили в КЧС.

По данным сейсмологов, в обоих случаях сведений об ощутимости нет.

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