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07:13 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Помощник нардепа из парламентской коалиции задержан на крупной взятке

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Помощника народного депутата, представляющего парламентскую коалицию, задержали на взятке в размере 140 тысяч гривен, сообщил главный военный прокурор — заместитель генерального прокурора Анатолий Матиос.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Военная прокуратура Львовского гарнизона на основании материалов и совместно с Управлением защиты экономики во Львовской области ДЗЭ Национальной полиции… задержала “на горячем” за вымогательство и получение “взятки” в размере 140 000 гривен помощника-консультанта одного из нардепов парламентской коалиции», — написал Матиос на своей странице в Facebook.

«Взятку помощник нардепа требовал от частного предпринимателя за несоздание препятствий при строительстве многоквартирного жилого дома для того, чтобы не направлять депутатских запросов в правоохранительные и контролирующие органы», — отметил главный военный прокурор.

Взятка была изъята во время проведения осмотра места происшествия. Фамилия нардепа, чей помощник был задержан, не называется.

Как сообщалось, в декабре минувшего года в Киеве на взятке был задержан ректор одного из столичных вузов.

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