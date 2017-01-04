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07:25 (мск), источник: 365info.kz

Иномарка протаранила остановку в Алматы, есть пострадавшие

Автоавария имела место возле пересечения улиц Толе би и Байтурсынова, участвовали в ней иномарки Mercedes и Kia Rio.

Источник: 365info.kz

По словам водителя Mercedes, он следовал по улице Толе би на запад, справа от него двигалась автомашина BMW. Как утверждает автолюбитель, внезапно водитель BMW совершил маневр с неясной целью.

Уходя от казавшегося неминуемым столкновения, гражданин за рулем Mercedes выкрутил руль влево, в результате чего выехал на встречную полосу, ударил своим автомобилем корейскую иномарку и въехал в автобусную остановку. Об этом со слов водителя Mercedes сообщает zakon.kz. Мужчина и женщина, ехавшие в Kia, получили трамы и были госпитализированы.

Водитель Mercedes после столкновения с остановкой ненадолго лишился сознания и также был увезен на карете «скорой помощи».

К слову, 3 января погода в Алматы отнюдь не благоволила автолюбителям: в этот день в городе шел сильный дождь. К вечеру дождь перешел в мелкий снег, температура значительно упала, и дороги затянуло льдом.

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