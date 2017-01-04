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07:23 (мск), источник: Nur.kz

Врачи рассказали о состоянии двоих выживших в Шахане

Врачи областного центра травматологии и ортопедии имени Макажанова рассказали о состоянии выжившего после обрушения дома в Шахане мужчины. По их словам, оно тяжелое, но стабильное, сообщает BNews.kz.

32-летний мужчина пролежал десять часов под завалами многоэтажки.

«Общее состояние пострадавших тяжелое, но стабильное, помощь медицинская оказана, лежат они в отделении, и лечение получают в полном объеме. У мужчины комбинированная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, обморожение первой и второй степени обоих кистей и предплечья и тоже множественные ушибы и ссадины. Состояние продолжает оставаться стабильным», — сообщила врач отделения Шолпан Мукашева.

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Одиннадцатилетней девочке, которая также находится в клинике Макажанова, врачи поставили следующий диагноз: сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом правой бедренной кости со смещением, множественные ушибы и ссадины.

«Состояние девочки также стабильное, она находится в палате под пристальным наблюдением врачей», — сообщила пресс-секретарь облздрава Айжан Иса.

Напомним, что в Шахане обрушился дом. Сначала КЧС сообщал об одном погибшем, позже нашли еще одного. После окончания спасательных работ, официальное число погибших — девять человек, двое выживших. Президент распорядился разобраться в инциденте и оказать помощь пострадавшим.

Комментарии
2
Кавасаки
Мне, как гражданину Республики Казакстан больно и обидно, что такое происходит в нашей стране, но читать такое! Кто это пишет? Кто доносит до нас вести? Где они учились и чему?
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Кавасаки
Что такое СОЧЕТАННАЯ Травма?
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