Врачи рассказали о состоянии двоих выживших в Шахане

«Общее состояние пострадавших тяжелое, но стабильное, помощь медицинская оказана, лежат они в отделении, и лечение получают в полном объеме. У мужчины комбинированная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, обморожение первой и второй степени обоих кистей и предплечья и тоже множественные ушибы и ссадины. Состояние продолжает оставаться стабильным», — сообщила врач отделения Шолпан Мукашева.

Казахстанцы организовали сбор помощи пострадавшим во время обрушения дома в Шахане

Одиннадцатилетней девочке, которая также находится в клинике Макажанова, врачи поставили следующий диагноз: сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом правой бедренной кости со смещением, множественные ушибы и ссадины.

«Состояние девочки также стабильное, она находится в палате под пристальным наблюдением врачей», — сообщила пресс-секретарь облздрава Айжан Иса.

Напомним, что в Шахане обрушился дом. Сначала КЧС сообщал об одном погибшем, позже нашли еще одного. После окончания спасательных работ, официальное число погибших — девять человек, двое выживших. Президент распорядился разобраться в инциденте и оказать помощь пострадавшим.