На правобережье Красноярска на остановке сбили женщину
Со слов очевидцев, водитель иномарки был пьян.
Со слов очевидцев, водитель иномарки был пьян.
Накануне вечером на улице Щорса произошла авария, есть пострадавшие. Со слов очевидцев, ДТП произошло на остановке «Дом творчества».
Сначала автомобиль Лексус «догнал» Киа, а после столкновения Лексус отбросило на тротуар, прямо на остановку общественного транспорта. Фото с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях. Очевидцы утверждают, что водитель Лексуса был пьян.
В аварии пострадала 78-летняя пенсионерка и пятилетняя девочка, пассажирка Киа. Пенсионерку срочно госпитализировали, а девочке оказали помощь на месте.