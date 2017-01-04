На правобережье Красноярска на остановке сбили женщину

Накануне вечером на улице Щорса произошла авария, есть пострадавшие. Со слов очевидцев, ДТП произошло на остановке «Дом творчества».

Сначала автомобиль Лексус «догнал» Киа, а после столкновения Лексус отбросило на тротуар, прямо на остановку общественного транспорта. Фото с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях. Очевидцы утверждают, что водитель Лексуса был пьян.