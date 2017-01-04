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07:56 (мск), источник: РИА Новости

Калининградский аэропорт временно закрыли из-за аварийной посадки самолета

КАЛИНИНГРАД, 4 дек — РИА Новости. Калининградский аэропорт Храброво закрыт до 10 утра среды (11.00 мск) по техническим причинам из-за инцидента с аварийной посадкой самолета, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Калининградской области.

«В Калининграде до 10 часов утра 4 января по техническим причинам закрыт аэропорт Храброво. Напомним, 3 января в 22 часа 55 минут в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о происшествии в аэропорту. При выполнении рейса Москва — Калининград, самолет А320 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после осуществления посадки», — говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ сообщалось, что на борту самолета находилось семь членов экипажа и 167 пассажира. За медицинской помощью обратилось трое человек, воздушное судно получило повреждение шасси. Начата доследственная проверка по факту происшествия, организовано производство осмотра места и опрос очевидцев.

В Храброво действует особый регламент работы. Аэропорт работает ежедневно с шести утра до 23 часов и закрыт для полетов в ночное время из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы. Согласно расписанию, первый самолет в среду должен был вылететь из Калининграда в 6.30 (7.30 мск). С учетом того, что аэропорт будет закрыт до 10.00 (11.00 мск), будут задержаны два рейса в Москву, один — в Минск. Перенесут также один рейс из Москвы, один — из Минска и два — из Санкт-Петербурга.

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