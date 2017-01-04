Калининградский аэропорт временно закрыли из-за аварийной посадки самолета
КАЛИНИНГРАД, 4 дек — РИА Новости. Калининградский аэропорт Храброво закрыт до 10 утра среды (11.00 мск) по техническим причинам
КАЛИНИНГРАД, 4 дек — РИА Новости. Калининградский аэропорт Храброво закрыт до 10 утра среды (11.00 мск) по техническим причинам
«В Калининграде до 10 часов утра 4 января по техническим причинам закрыт аэропорт Храброво. Напомним, 3 января в 22 часа 55 минут в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о происшествии в аэропорту. При выполнении рейса Москва — Калининград, самолет А320 выкатился за пределы
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В Храброво действует особый регламент работы. Аэропорт работает ежедневно с шести утра до 23 часов и закрыт для полетов в ночное время