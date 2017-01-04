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09:42 (мск), источник: Губерния онлайн

Житель Хабаровского края угнал машину у собутыльника

Полицейские раскрыли кражу по горячим следам.

Подозреваемого в автомобильной краже задержали полицейские в Советской Гавани, подозреваемого в краже автомобиля, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю. Накануне совершения преступления фигурант распивал спиртные напитки с заявителем.

После попойки хозяин квартиры проводил гостя и лег спать, однако вскоре подозреваемый вернулся. Входная дверь была открыта, поэтому мужчина воспользовался случаем и похитил со стола ключи иномарки собутыльника. После этого он скрылся на транспортном средстве потерпевшего. Похищенный автомобиль фигурант продал неизвестному лицу.

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

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