Разъяренная сибирячка в больнице избила молодого человека

37-летняя жительница Новосибирска поссорилась с молодым человеком в уличной драке. После конфликта оба участника попали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

1 января в 13.00 в полицию обратился 21-летний новосибирец. Парень пояснил, что в новогоднюю ночь в приемном покое городской клинической больницы № 1 на него напала женщина, которая отобрала «Айфон» и скрылась. Ущерб составил 8 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали подозреваемую. Женщина созналась в содеянном, однако местонахождение «Айфона» указать не смогла. Правоохранители обыскали ее квартиру, но не нашли гаджет.

Возбуждено уголовное дело по статье грабеж. Предполагаемая преступница находится под подпиской о невыезде.