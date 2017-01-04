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08:34 (мск), источник: ТАСС

Площадь пожара на складе в Москве составляет 1 тыс. кв. м

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Здание склада горит в столичном районе Южное Бутово, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. С огнем борются около 40 пожарно-спасательных расчетов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

Источник: РИА "Новости"

Одноэтажное железобетонное здание склада с товарами народного потребления горит по адресу: Варшавское шоссе, владение 248. Пожару присвоена вторая категория сложности по пятибалльной шкале, сведений о пострадавших нет.

«Площадь пожара на складе составляет 1 тыс. кв. м, на месте ЧП создан оперативный штаб по ликвидации пожара. Из-за угрозы обрушения строительных конструкций сотрудники МЧС работают, не выходя на кровлю здания», — сказал собеседник агентства.

На месте ЧП работают около 40 пожарно-спасательных расчетов (140 человек), в ликвидации пожара сотрудники МЧС используют специальную огнетушащую пену.

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