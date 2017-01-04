Площадь пожара на складе в Москве составляет 1 тыс. кв. м

Одноэтажное железобетонное здание склада с товарами народного потребления горит по адресу: Варшавское шоссе, владение 248. Пожару присвоена вторая категория сложности по пятибалльной шкале, сведений о пострадавших нет.

«Площадь пожара на складе составляет 1 тыс. кв. м, на месте ЧП создан оперативный штаб по ликвидации пожара. Из-за угрозы обрушения строительных конструкций сотрудники МЧС работают, не выходя на кровлю здания», — сказал собеседник агентства.