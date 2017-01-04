Площадь пожара на складе в Москве составляет 1 тыс. кв. м
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Здание склада горит в столичном районе Южное Бутово, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. С огнем борются около 40
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Здание склада горит в столичном районе Южное Бутово, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. С огнем борются около 40
Одноэтажное железобетонное здание склада с товарами народного потребления горит по адресу: Варшавское шоссе, владение 248. Пожару присвоена вторая категория сложности по пятибалльной шкале, сведений о пострадавших нет.
«Площадь пожара на складе составляет 1 тыс. кв. м, на месте ЧП создан оперативный штаб по ликвидации пожара.
На месте ЧП работают около 40