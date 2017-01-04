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09:24 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Специальная комиссия разбирается в смерти пожарного в Приморье

Позднее сообщение о пожаре и отсутствие близких источников воды осложнило ликвидацию возгорания.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 4 января, PrimaMedia.

Специальная комиссия разбирается в смерти пожарного Александра Кочетова, который погиб в результате ликвидации возгорания деревянного одноэтажного дома по улице Пионерской, 18 в селе Чугуевка Приморского края. По новым данным тушение пожара осложнилась поздним сообщением о происшествии, а также отсутствием близких источников воды, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации краевого учреждения по делам ГО и ЧС, сообщение о возгорании дворовых построек и двухквартирного жилого дома в селе Чугуевка поступило 3 января в 20.22.

«Спустя несколько минут к месту пожара прибыли пожарные расчёты и приступили к тушению. На момент прибытия дворовые постройки полностью были объяты огнём», — сообщили в ведомстве.

Во время разведки и тушения пожара погиб командир отделения 44 пожарной части 30 отряда противопожарной службы Приморского края Александр Кочетов.

«Площадь пожара составила 150 квадратных метров, сгорели надворные постройки и пострадал жилой дом. В тушении было задействовано три единицы техники и 12 человек личного состава», — рассказали в краевом учреждении по делам ГО и ЧС.

Полностью ликвидировать пожар удалось лишь в 0.38 4 января.

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