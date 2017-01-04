Чиновника от медицины поместили под домашний арест в Павлодаре

«В отношении руководителя департамента Комитета оплаты медицинских услуг при Министерстве здравоохранения и социального развития РК по Павлодарской области подозреваемого по статье “Получение взятки, неоднократно” санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца», — сообщили в уголовном суде № 2 Павлодара.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство заместителя прокурора Павлодара и постановление руководства следственного управления Антикоррупционной службы по Павлодарской области о помещении задержанного под домашний арест. В судебном заседании подозреваемый полностью признал свою вину.

Срок домашнего ареста истекает 1 марта этого года. Санкция статьи предусматривает штраф в размере семидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Как сообщалось, глава медицинского департамента, и его заместитель были задержаны сотрудниками антикоррупционной службы при получении 200 тысяч тенге от главврачей поликлиник № 2 и № 3 Экибастуза 30 декабря прошлого года. Руководителя департамента Комитета оплаты медицинских услуг при Министерстве здравоохранения и социального развития РК по Павлодарской области подозревается в неоднократном получении взяток от различных представителей государственный медучреждений за беспрепятственное подписание договоров на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и общее покровительство.

По данным следствия главный подозреваемые и его заместитель на системной основе получали взятки от руководителей медицинских учреждений области. Добавим, в ходе спецоперации были задержаны и главврачи двух поликлиник Экибастуза.

Как уточнили в суде в отношении этих задержанных, а также заместителя руководителя департамента Комитета оплаты медицинских услуг при Министерстве здравоохранения и социального развития РК по Павлодарской области мера пресечения не избиралась.