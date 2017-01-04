В Новосибирской области столкнулись 2 машины и погибли люди

В Барабинском районе Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба Главного Управления МВД России по Новосибирской области.

По предварительным данным, сегодня в 6.40 на 1153 километре автодороги «Новосибирск-Омск» в районе Барабинского района водитель автомобиля «Mitsubishi» выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем «Fiat».

В результате ДТП от полученных травм на месте погибли водитель и пассажир автомобиля «Mitsubishi», еще один пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализирован.