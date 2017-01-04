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09:24 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии житель ХМАО выехал на встречку: один человек погиб, шестеро пострадали

УФА, 4 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/. В Башкирии на трассе минувшей ночью произошло смертельное ДТП. При столкновении «Рено Дастер» и «Лада Гранта» погиб водитель легковушки.

Авария произошла около полуночи на 4 км автодороги Авдон-Подымалово-Николаевка, на территории Уфимского района. Житель Ханты-Мансийского автономного округа, управляя автомашиной «Рено Дастер», выехал на полосу встречного движения. Мужчина столкнулся с «Ладой Грантой», которой управлял житель Кушнаренковского района.

Как сообщил старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отельного батальона ДПС ГИБДД МВД по РБ Ильдар Юсупов, в результате ДТП водитель «Гранты» скончался на месте, еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

Всего за прошедшие сутки на территории республики зафиксировано шесть ДТП, в которых погиб один человек и пострадали — 14.

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