В Башкирии житель ХМАО выехал на встречку: один человек погиб, шестеро пострадали

Авария произошла около полуночи на 4 км автодороги Авдон-Подымалово-Николаевка, на территории Уфимского района. Житель Ханты-Мансийского автономного округа, управляя автомашиной «Рено Дастер», выехал на полосу встречного движения. Мужчина столкнулся с «Ладой Грантой», которой управлял житель Кушнаренковского района.

Как сообщил старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отельного батальона ДПС ГИБДД МВД по РБ Ильдар Юсупов, в результате ДТП водитель «Гранты» скончался на месте, еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

Всего за прошедшие сутки на территории республики зафиксировано шесть ДТП, в которых погиб один человек и пострадали — 14.