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09:48 (мск), источник: ДЕЙТА

Серийный похититель обогатился на крупную сумму в Приморье

В Приморье задержан подозреваемый в серии краж, которые принесли ему крупную сумму, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«В полицию города Артем поступило сообщение местного жителя о краже из квартиры на улице Ульяновская. Было установлено, что неизвестный проник в квартиру, подобрав ключи ко входной двери, и украл деньги и мобильные телефоны. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний мужчина, который дал в полиции признательные показания» — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

Установлена причастность мужчины к совершению семи квартирных краж. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 240 тысяч рублей.

По фактам краж с незаконным проникновением в жилище возбуждены уголовные дела. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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