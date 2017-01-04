В Уфе глыба льда упала с крыши на автомобиль

Как сообщает пресс-служба городской администрации, никто из людей при падении льда не пострадал. Обвал произошел накануне, 3 января, на улице Цюрупы, 151.

«Не приближайтесь к зданиям, с которых возможен сход снега и льда. Не допускайте нахождение детей в опасной зоне. Не оставляйте автомобили вблизи строений и зданий», — советуют на сайте мэрии.