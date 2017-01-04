В Уфе глыба льда упала с крыши на автомобиль
УФА, 4 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/. В Уфе с крыши здания упала глыба льда. В результате происшествия был поврежден припаркованный рядом автомобиль.
УФА, 4 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/. В Уфе с крыши здания упала глыба льда. В результате происшествия был поврежден припаркованный рядом автомобиль.
Как сообщает
«Не приближайтесь к зданиям, с которых возможен сход снега и льда. Не допускайте нахождение детей в опасной зоне. Не оставляйте автомобили вблизи строений и зданий», — советуют на сайте мэрии.