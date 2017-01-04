Две женщины выпрыгнули из окна второго этажа горящего дома в Братске

Две женщины выпрыгнули из окна второго этажа горящего дома в жилом районе Падун в Братске, обе госпитализированы.13 жильцов многоквартирного дома эвакуировались самостоятельно. Кроме того, звено газодымозащитной службы спасло еще двух человек. Пожар произошел ночью 4 ноября. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Администрация города на место пожара направила автобус для обогрева жителей дома, а на базе санатория «Юбилейный» был развернут пункт временного размещения.

«К 7.00 пожар был ликвидирован. В результате кровля дома, а также квартиры на первом и втором этажах были повреждены по всей площади. Работавшие на месте пожара дознаватели изъяли вещественные доказательства для проведения исследований», — отметили в ведомстве.

Предварительно рассматриваются две версии произошедшего — аварийная работа электропроводки и неосторожное обращение с огнем.