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10:29 (мск), источник: ИА Татар-информ

Два ребенка пострадали в дорожной аварии около Челнов

ДТП случилось на дороге Набережные Челны — Заинск — Альметьевск — Нижнекамск.

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). 2 января в 12.20 на пятом километре автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск — Нижнекамск произошло лобовое столкновение автомобилей «Шевроле Авео» и «Лада Приора», сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по РТ.

По предварительным данным, 36-летняя женщина за рулем автомобиля «Шевроле Авео» не выбрала безопасную скорость, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с автомобилем «Приора». В результате ДТП пострадали два водителя, 22-летний пассажир автомобиля «Приора», а также 13-летний и годовалый ребенок, которые находились внутри автомобиля «Шевроле Авео». Все они госпитализированы.

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