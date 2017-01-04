Два ребенка пострадали в дорожной аварии около Челнов

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). 2 января в 12.20 на пятом километре автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск — Нижнекамск произошло лобовое столкновение автомобилей «Шевроле Авео» и «Лада Приора», сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по РТ.

По предварительным данным, 36-летняя женщина за рулем автомобиля «Шевроле Авео» не выбрала безопасную скорость, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с автомобилем «Приора». В результате ДТП пострадали два водителя, 22-летний пассажир автомобиля «Приора», а также 13-летний и годовалый ребенок, которые находились внутри автомобиля «Шевроле Авео». Все они госпитализированы.