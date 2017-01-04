На Взлетке, в Зеленой Роще и Черемушках нашли цеха по выпуску поддельного алкоголя

Сначала подпольное производство нашли в гараже в Зеленой Роще. В помещении стояли емкости со спиртом, пустые виноводочные бутылки, этикетки известных брендов и поддельные акцизные марки. Затем оперативники обнаружили еще два цеха — на Взлётке и в Черемушках. Там хранилась уже разлитая по бутылкам и готовая к продаже продукция. Изъятый алкоголь направлен на экспертизу.

В отношении владельца гаражей возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.

Полицейские устанавливают каналы сбыта незаконного алкоголя, а также источники поступления поддельных акцизных марок.